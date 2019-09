Shining, annunciata la versione estesa: in Italia arriva al cinema e in home-video

Proprio qualche giorno fa è arrivata la notizia che Shining sarebbe tornato nelle sale negli Stati Uniti con una piccola anteprima dell'imminente sequel Doctor Sleep, e ora possiamo confermarvi che l'iniziativa abbraccerà anche il mercato italiano.

Warner Bros. Entertainment Italia è infatti orgogliosa di annunciare la riedizione del capolavoro di Stanley Kubrick, la Shining Extended Edition, che a quasi quarant’anni dalla sua uscita tornerà in sala nella versione estesa americana della durata di 144 minuti.

Il film per la prima volta sarà disponibile in Blu-Ray, 4K UHD, in digitale e anche nelle sale cinematografiche il 21 ed il 22 ottobre: questa riedizione include 24 minuti di scene inedite, e, per la gioia di tutti i fan del doppiaggio, sarà ancora una volta Giancarlo Giannini a prestare la propria voce al personaggio di Jack Torrance, interpretato in maniera indimenticabile da Jack Nicholson.

A partire dal 1º ottobre Shining Extended Edition sarà disponibile in un prezioso Steelbook contenente i due dischi, 4K UHD + Blu-Ray, mentre dal 24 ottobre sarà in vendita nella versione 4K UHD con packaging standard. Dall'1 ottobre invece il film sarà disponibile anche per l'acquisto ed il noleggio in digitale su Infinity, SKY Primafila, Apple TV App, Google Play, Chili, Timvision e tutti i principali online store.

Per i due giorni di riprogrammazione speciale nelle sale, inoltre, gli spettatori italiani - così come quelli statunitensi di cui vi parlavamo in apertura - potranno vedere in anteprima un contenuto speciale di Doctor Sleep, sequel diretto da Mike Flanagan e ambientato 40 anni dopo gli eventi del film di Kubrick. L'opera, con protagonista Ewan McGregor, arriverà al cinema dal 31 ottobre.

Per altri approfondimenti non possiamo non rimandarvi all'Everycult su Shining.