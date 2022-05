Shin Kamen Rider: l'elettrizzante trailer del nuovo film live-action di Hideaki Anno!

Dopo lo sbalorditivo finale della saga cinematografica di Evangelion, il grande regista d'animazione Hideaki Anno tornerà al live-action con Shin Kamen Rider, nuovo lungometraggio in uscita nel 2023 che in queste ore si è mostrato per la prima volta con un trailer ufficiale.

Shin Kamen Rider è il reboot della serie degli anni '70 incentrata su un eroe sovrumano, motociclista che combatte il male. L'anno scorso venne annunciato che la produzione prevedeva un debutto per marzo 2023, e oggi il breve trailer (disponibile come al solito all'interno dell'articolo: avete colto il riferimento ad Evangelion e a quei binari della ferrovia?) conferma quel periodo d'uscita. Naturalmente per il momento si parla del mercato giapponese, ma considerato il culto che segue Hideaki Anno in tutto il mondo è molto probabile che, come è stato per il capolavoro Shin Godzilla, anche Kamen Rider potrebbe arrivare nelle sale italiane.

Tra l'altro proprio in questi giorni in Giappone sta uscendo nelle sale Shin Ultraman, lungometraggio rivisitazione delle avventure del supereroe giapponese Ultraman, diretto da Shinji Higuchi (co-regista di Shin Godzilla) e scritto e prodotto dallo stesso Hideaki Anno. Vi terremo informati in merito ad eventuali annunci di distribuzione per il mercato italiano.

