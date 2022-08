Shibumi: il prossimo action sui sicari di Chad Stahelski dopo John Wick!

Nonostante l'incredibile successo della saga dei John Wick, non si può certo dire che il punto di forza dei film con Keanu Reeves sia la trama. Ma ora Chad Stahelski vuole dare una svolta con Shibumi, il suo prossimo film sul mondo degli assassini e dei sicari ma con una trama molto più intrigante.

Un nuovo progetto prende forma e guadagna nuovi membri in squadra per Chad Stahelski, non così distante per genere e contorni dalla saga che l’ha reso noto al grande pubblico. Solo pochi giorni fa, il regista aveva reso nota un’importante anticipazione su John Wick 4, prima di due parti che chiuderanno definitivamente l’arco narrativo di Keanu Reeves, almeno su grande schermo e così come lo conosciamo. Quindi è arrivato il momento, per Stahelski, di guardare oltre, anche se i suoi orizzonti non si estendono molto più lontano.

Deadline rivela in esclusiva che Stahelski ha un nuovo progetto fra le mani e ha appena coinvolto lo sceneggiatore Matthew Orton per adattare il romanzo da cui sarà tratto. Stiamo parlando di Shibumi della Warner Bros., romanzo tentacolare del 1979 scritto da Trevanian (pseudonimo di Rodney William Whitaker), in cui il protagonista multilingue e cosmopolita Hel diventa uno degli assassini più pagati e più abili al mondo. Il romanzo è uno dei preferiti di Stahelski e gli ha offerto diversi spunti per la saga di John Wick.

La sinossi descrive in dettaglio la lotta tra la "Compagnia Madre", una cospirazione di compagnie energetiche che controlla segretamente gran parte del mondo occidentale, e un abile assassino di nome Nicholaï Hel. A produrre il nuovo progetto del regista, il suo banner 87Eleven Entertainmen, che di recente ha seguito la realizzazione del comedy horror sui vampiri Day Shift, arrivato su Netflix con protagonista Jamie Foxx.

