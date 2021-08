Shia Labeouf tra i frati Cappuccini per prepararsi al ruolo di Padre Pio!

Di recente Abel Ferrara ha annunciato che il suo prossimo film sarà incentrato sulla vita del giovane Padre Pio. Ad interpretare il monaco pugliese ci sarà Shia LaBeouf, che a quanto pare ha preso il suo nuovo ruolo molto sul serio.

L'attore ha infatti deciso di trascorrere del tempo con alcuni frati Cappuccini per scoprire più informazioni possibili sulla loro vita in vista delle riprese, come testimoniato da Padre Hai Ho tramite un video condiviso su Instagram.

"Shia LaBeouf sta girando con i Cappuccini! Interpreterà la parte del giovane Padre Pio in un film in uscita, quindi ha partecipato alla nostra riunione del Consiglio per saperne di più sui frati" si legge nel post. "È stato bello incontrare Shia e ascoltare la sua storia, oltre a parlare della vita religiosa, di Gesù e dei Cappuccini. San Pio da Pietrelcina, prega per noi."

Il regista ha rivelato che le riprese del film, che descrive come il suo progetto "più grande tra quelli" a cui ha lavorato di recente, partiranno il prossimo ottobre proprio in Puglia. Il cast del film includerà anche il grande Willem Dafoe, amico intimo e frequente collaboratore di Ferrara (lo ha diretto di recente in Siberia).



Intanto, vi ricordiamo che le recenti accuse di violenza contro Shia LaBeouf sono state ritirate per buona condotta.