Shia LaBeouf, anche Sia lo attacca e lo definisce un 'bugiardo patologico'

Tutti contro Shia LaBeouf. Nelle ultime ore sono emersi altri attacchi pubblici nei confronti dell'attore, dopo l'accusa dell'ex fidanzata Fka Twigs di abusi sessuali, fisici e psicologici. Ora anche la cantante australiana Sia è intervenuta sui social per attaccare LaBeouf, con il quale aveva intrattenuto una relazione per un certo periodo.

"Anche io sono stata ferita emotivamente da Shia, un bugiardo patologico, che mi ha ingannato in una relazione adultera, in quanto diceva di essere single. Credo che sia molto malato e ho compassione per lui e le sue vittime. Sappi solo che se ami te stessa, stai al sicuro, stai lontana" ha scritto Sia su Twitter.

Le parole di Sia seguono quelle durissime di qualche giorno fa di un'altra ex di LaBeouf, la cantante FKA Twigs.



"Mi piacerebbe essere in grado di di aumentare la consapevolezza sulle tattiche che gli aggressori usano per controllarti e sottometterti. Quello con Shia è stato il periodo peggiore della mia vita. Non penso che la gente possa immaginare quello che mi è successo. Ma questo è il punto, può succedere a chiunque" ha dichiarato Fka Twigs.

Shia LaBeouf ha inviato una lettera al New York Times per scusarsi delle sue azioni:"Non sono nella posizione di dire a nessuno come li ha fatti sentire il mio comportamento. Non ho scuse per il mio alcolismo o la mia aggressività, solo tentativi di dare una spiegazione. Sono stato violento con me stesso e con tutte le persone intorno a me per anni. Nella mia storia personale so di aver fatto del male alle persone più vicine a me. Mi vergogno per quella storia e mi dispiace per coloro che ho ferito. Non c'è nient'altro che io possa davvero dire".



A Hollywood si chiedono in molti se le scuse di LaBeouf siano sincere oppure una mera strategia in vista della corsa agli Oscar, nella quale il film Pieces of a Woman, al fianco di Vanessa Kirby, potrebbe dire la sua.

Il film è in arrivo su Netflix dal prossimo 7 gennaio.



