Shia LaBeouf, scoprite la nuova incredibile performance dell'attore in un drive-in USA

La Slauson Rec Theatre Company, co-fondata dalla star di Hollywood Shia LaBeouf, ha messo in scena un'opera teatrale per il pubblico di un drive-in che racconta un singolo giorno passato in un luogo drive-in nell'epoca COVID-19. Lo show, intitolato 5711 Avalon, è scritto e diretto dai membri della compagnia ed è in scena dal 10 ottobre.

I membri del pubblico sono incoraggiati a godersi l'esperienza dello spettacolo al sicuro, all'interno dei propri autoveicoli.

La Slauson Rec Theatre Company è stata fondata da Shia LaBeouf, Bobby Soto e Bojangles nel 2018 come 'un teatro non convenzionale, sperimentale ed elaborato' come recita il sito web della compagnia.

"Ci esibiamo in luoghi non tradizionali, in casa, gratuitamente, attraverso la rete, nella speranza di arrivare al pubblico più ampio possibile".



Shia LaBeouf ha recitato di recente in In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, al fianco di Dakota Johnson e John Hawkes, The Tax Collector di David Ayer e Pieces of Woman, insieme a Vanessa Kirby, presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival.



Grazie all'interpretazione in Pieces of Woman, Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi alla miglior interpretazione femminile durante il Festival di Venezia.

Qualche giorno fa Shia LaBeouf è stato accusato di furto e aggressione; è solo l'ultima di una serie di problemi con la giustizia della star di Transformers.