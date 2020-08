Shia LaBeouf tra risse e arresti: una vita sopra le righe raccontata in 16 folli episodi

Negli anni moltissimi sono i divi di Hollywood che hanno fatto parlare di sé per la loro vita privata ricca di eccessi e scandali e Shia LaBeouf non fa eccezione: partite con noi per un viaggio decisamente sopra le righe in cui luci rosse e tabloid la fanno da padroni.

Uno dei primi episodi che vede protagonista l'attore di Indiana Jones avvenne nel febbraio 2005, quando LaBeouf venne arrestato dalla polizia di Los Angeles per aggressione a mano armata dopo aver urtato la volante e aver minacciato il suo vicino di casa con un coltello da cucina.

Il 4 novembre 2007 LaBeouf fu arrestato per violazione di domicilio in seguito alla richiesta del responsabile di una farmacia di lasciare il locale: l'attore si rifiutò ed intervenne la polizia, ma in seguito le accuse furono ritirate.

Marzo 2008 venne emesso un mandato d'arresto per l'arresto di LaBeouf dopo la sua mancata comparizione in tribunale a seguito di un'accusa per abuso di stupefacenti a Burbank. Il giorno dopo il suo avvocato si è presentato in tribunale e il giudice riturò il mandato.

Il 27 luglio 2008 il camion di LaBeouf venne distrutto in incidente d'auto dopo che un'auto, ignorando il semaforo rosso, si era lanciata a tutta velocità nella fiancata. Nell'incidente riportò gravi ferite alla mano sinistra, che rimase schiacciata, ed fu anche arrestato per aver rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro. Anche in questo caso fu scagionato da ogni accusa.

Il 5 febbraio 2011 LaBeouf fu fermato nuovamente per una rissa in un pub di Sherman Oaks e, sebbene sia stato ammanettato anche in quell'occasione, non fu arrestato dopo pochi minuti fu libero di andarsene.

Il 17 dicembre 2013 LaBeouf venne accusato di plagio per il suo cortometraggio Howard Cantour.com, da molti ritenuto la copia del fumetto di Dan Clowes "Justin M. Damiano". In seguito LaBeouf postò delle scuse dai suoi social... Che furono a loro volta accusate di essere state copiate da un post di Yahoo! Answers del 2010.

Il 9 febbraio 2014, mentre sfilò sul red carpet del Festival del cinema di Berlino grazie al Nymphomaniac di Lars von Trier: in quell'occasione LaBeouf si presentò con un sacchetto di carta sulla testa su cui scrisse "I AM NOT FAMOUS ANYMORE", gesto senza dubbio provocatorio.

L'11 febbraio 2014 LaBeouf prese parte ad una performance artistica di sei giorni in una galleria di Los Angeles intitolata #IAMSORRY. Durante l'esibizione l'attore indossava uno smoking e un sacchetto di carta sul volto e invitava le persone ad entrare una alla volta nella stanza in cui, al termine della performance, piangeva davanti a loro.

Il 26 giugno 2014 LaBeouf è accusato di condotta disordinata e violazione di domicilio per essersi rifiutato di lasciare lo Studio 54 di New York, dove Alan Cumming era protagonista in "Cabaret". LaBeouf avrebbe infatti sputato agli agenti che stavano procedendo all'arresto prima di rivolgersi loro con offese di ogni tipo. In seguito accettò volontariamente di farsi curare.

Nel maggio 2015 LaBeouf si riunisce con Turner e Ronkko, che avevano collaborato ad #IAMSORRY, per #INTRODUCTIONS, una serie di monologhi di mezz'ora eseguiti davanti a uno schermo verde. Uno dei segmenti, intitolato "Just Do It" (che vi lasciamo nel player in alto) consisteva nell'attore che urlava messaggi ispiratori alla telecamera, divenne virale in brevissimo tempo, tanto da essere la GIF più googlata del 2015, secondo i dati per motore di ricerca.

Durante le riprese del film drammatico American Honey del 2016, l'attore si tatuò ben 12 tatuaggi, tra cui un ritratto di Missy Elliot su ogni ginocchio. Scelta simile la prenderà nel luglio 2018, quando per interpretare il gangster Creeper nel thriller The Tax Collector, LaBeouf si è tatuato l'intero petto per essere fedele al personaggio.

Nel novembre 2015 LaBeouf torna con una nuova performance intitolata #ALLMYMOVIES, che consiste in una maratona di tre giorni in cui l'attore e regista rivede tutti i suoi film che l'attore in diretta streaming.

Maggio 2016 LaBeouf, Turner e Ronkko intraprendono un viaggio di un mese chiamato #TAKEMEANYWHERE, in cui twittavano le loro coordinate, permettendo ai fan di trovarli e di portarli ovunque vogliano. Partiti dal Colorado, il trio ha attraversato tutti gli Stati Uniti prima di arrivare in Canada e terminare la corsa in Alaska.

Il 26 gennaio 2017 LaBeouf viene arrestato un'altra volta per aggressione e reati minori dopo aver litigato con un residente del Bronx durante un raduno anti-Trump, che LaBeouf ha promise di riprendere: anche in questo caso e accuse vennero poi ritirate.

Terminiamo la nostra insolita classifica con l'ultimo arresto di LaBeouf, avvenuto l'8 luglio 2017 a Savannah, in Georgia, per ubriachezza molesta, condotta disordinata e ostruzione. L'attore si oppose alle accuse e alla sentenza, cui oltre al ricovero in terapia per la gestione della rabbia e l'abuso di sostanze stupefacenti venne aggiunta anche una multa di $1.000 .