Shia LaBeouf sarà Padre Pio nel prossimo film di Abel Ferrara: le riprese in Puglia

Dopo essere andato in terapia in seguito alle accuse di violenza dell'ex compagna FKA Twigs, ritirate lo scorso maggio per buona condotta, Shia LaBeouf è pronto a tornare al cinema con un ruolo di grande rilievo: interpreterà Padre Pio nel prossimo film di Abel Ferrara.

A rivelarlo è stato lo stesso regista in esclusiva a Variety: "Stiamo facendo un film su Padre Pio, è un monaco pugliese. È ambientato in Italia subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Adesso è un santo, aveva le stigmate. Viveva nel bel mezzo di un periodo politico molto importante nella storia mondiale. Era molto giovane prima di diventare santo, e sarà interpretato da Shia LaBeouf."

Ferrara, che prevede di iniziare le riprese a ottobre in Puglia, ha descritto la pellicola come il suo lavoro "più grande" tra quelli che ha realizzato di recente, dato che lo sta pianificando da molto tempo e l'aggiunta di Labeouf come protagonista ha dato un'importante svolta al progetto.

Variety fa inoltre sapere che potrebbe avere un ruolo nel film anche Willem Dafoe, frequente collaboratore e amico intimo di Ferrara. I due hanno lavorato insieme proprio di recente per Siberia, pellicola del 2020 in cui l'attore vestiva i panni di un uomo tormentato che vive isolato in mezzo alla tundra.