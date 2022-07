Shia LaBeouf è Padre Pio nella prima immagine del film di Abel Ferrara

Quando era giunta la notizia che Shia LaBeouf sarebbe stato Padre Pio in un film diretto da Abel Ferrara non vedevamo l'ora di scoprire come si sarebbe rivelato il prodotto finito e ora sembra che siamo molto vicini a veder il risultato, in quanto le riprese sono state completate. Oggi possiamo vedere le prime immagini dell'attore nell'atteso film.

Ferrara, che ha esplorato la vita di Pio in un documentario del 2015, Searching for Padre Pio, ha sceneggiato il film con Maurizio Braucci (Martin Eden) e seguirà lo status di Padre Pio come simbolo di speranza per il popolo italiano durante il difficile periodo tra le due guerre e l'esposizione delle stimmate. "Per Shia, ha iniziato a conoscere Pio proprio mentre stava scoprendo la propria cristianità. Con questo film ha fatto un tuffo nel buio, si è buttato. È andato a vivere in un monastero per mesi, ha condiviso il tempo con i frati. È stata una scoperta molto forte", ha detto Ferrara.

Durante le riprese aveva aggiunto: "È stato mio padre a parlarmi di Padre Pio", ricordando i tempi in cui frequentava la chiesa di New York. "Ho capito subito che solo in questi luoghi avrei potuto fare un film mistico, mitico, ma anche vero e reale. Ho cercato di entrare nel cuore di Padre Pio, di capire chi era, la sua storia, la sua spiritualità. Siamo venuti qui per capire il miracolo, e un miracolo sta avvenendo".

In un'intervista rilasciata il mese scorso, Ferrara ha dichiarato di avere intenzione di recarsi in Ucraina per girare un documentario: "Sento di doverlo fare". Nell'attesa di una probabile anteprima autunnale di Padre Pio, vi lasciamo alla prima immagine del film e a uno scatto dal dietro le quinte con il regista e LaBeouf a colloquio.

Il cast del film includerà anche il grande Willem Dafoe, amico intimo e frequente collaboratore di Ferrara (lo ha diretto di recente in Siberia). Intanto, vi ricordiamo che le recenti accuse di violenza contro Shia LaBeouf sono state ritirate per buona condotta.