Shia LaBeouf, nuovi strascichi per la star dopo le accuse: fine del rapporto con l'agenzia

Shia LaBeouf e l'agenzia di star CAA hanno deciso di separarsi reciprocamente, come sottolinea Deadline. Secondo quanto riporta il magazine americano, LaBeouf avrebbe ricevuto cure ospedaliere nell'ultimo mese, sulla scia di una causa legale intentata a dicembre contro l'attore dalla sua ex fidanzata, la musicista FKA Twigs, per abusi fisici.

Shia LaBeouf avrebbe deciso di mettere da parte la sua carriera in maniera tale da poter ottenere l'aiuto di cui ha bisogno. La star di Transformers ha una storia alle spalle di problemi legali, arresti e ricoveri in rehab per l'alcolismo. Proprio durante uno dei suoi periodi di riabilitazione dall'alcol, LaBeouf ha scritto la sceneggiatura di Honey Boy, basata sulla sua infanzia travagliata da attore che lavora con un padre violento.



L'amica di LaBeouf, Alma Har'el, ha diretto il lungometraggio con grande successo nel 2019, per la presentazione al Sundance Film Festival. Shia LaBeouf nel film interpreta suo padre.

Lo scorso mese di dicembre la cantante FKA Twigs, il cui vero nome è Tahliah Barnett, ha confessato che il suo rapporto con l'attore era contraddistinto da una serie di molestie psicologiche e verbali 'implacabili'. LaBeouf avrebbe anche commesso aggressioni fisiche nei suoi confronti in più occasioni. Prima della causa intentata da FKA Twigs, anche un'altra ex frequentazione di LaBeouf, la stilista Karolyn Pho, lo ha accusato di abusi fisici. Nel 2015 sarebbe stata documentata una lite furibonda di LaBeouf con l'allora fidanzata, Mia Goth.



Nelle scorse settimane Olivia Wilde ha licenziato Shia LaBeouf dal set del suo nuovo film Don't Worry Darling. Al posto di LaBeouf è stato scelto Harry Styles. Olivia Wilde e il frontman degli One Direction hanno intrapreso una relazione nelle settimane successive all'ingaggio nel film.