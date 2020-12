Shia LaBeouf, Netflix lo esclude dalla promozione di Pieces of a Woman dopo le accuse

Dopo le accuse di alcune sue ex partner come FKA Twigs e Sia, Shia LaBeouf è tornato nell'occhio del ciclone e ora iniziano a palesarsi le prime conseguenze sulla carriera. Netflix infatti ha deciso di non puntare sull'attore per promuovere Pieces of a Woman, togliendo il suo nome dal materiale pubblicitario legato al film.

Il nome di LaBeouf non compare più nella sinossi del sito e non è elencato fra quelli che lo streamer sta spingendo per la stagione dei premi.

Nelle scorse settimane FKA Twigs ha accusato Shia LaBeouf di abusi sessuali e nei giorni successivi anche la cantante Sia ha accusato LaBeouf di molestie nei suoi confronti.



Sia ha definito così il suo ex partner:"Anche io sono stata ferita emotivamente da Shia, un bugiardo patologico, che mi ha ingannato in una relazione adultera, in quanto diceva di essere single. Credo che sia molto malato e ho compassione per lui e le sue vittime. Sappi solo che se ami te stessa, stai al sicuro, stai lontana".

Shia LaBeouf ha chiesto scusa a chi ha arrecato dolore:"Non sono nella posizione di dire a nessuno come li ha fatti sentire il mio comportamento. Non ho scuse per il mio alcolismo o la mia aggressività, solo tentativi di dare una spiegazione. Sono stato violento con me stesso e con tutte le persone intorno a me per anni. Nella mia storia personale so di aver fatto del male alle persone più vicine a me. Mi vergogno per quella storia e mi dispiace per coloro che ho ferito. Non c'è nient'altro che io possa davvero dire".



