Shia LaBeouf e Margaret Qualley, la coppia fotografata insieme: nuovo amore in vista?

Shia LaBeouf è stato fotografato lo scorso week-end a Los Angeles insieme alla collega Margaret Qualley. La star di Transformers in questi giorni è finito nell'occhio del ciclone dopo le accuse delle sue ex partner, FKA Twigs e Sia, di aggressioni e molestie. Sabato LaBeouf è stato fotografato mentre andava a prendere Qualley all'aeroporto.

Le due star sono state immortalate dal Daily Mail in atteggiamenti affettuosi; appoggiati alla portiera di un pick up LaBeouf e Qualley si baciano appassionatamente e l'attrice è avvinghiata con una gamba al corpo dell'attore.

Shia LaBeouf e Margaret Qualley hanno partecipato di recente al videoclip Love Me Like You Hate Me di Rainsford, cantante e sorella dell'attrice. E ora pare che la chimica tra i due non si limiti soltanto all'obiettivo della macchina da presa.



La notizia della relazione arriva proprio nei giorni in cui LaBeouf è stato accusato a più riprese di molestie dalle sue ex fidanzate, le cantanti FKA Twigs e Sia:"Non sono guarito dal mio disturbo post-traumatico e dall'alcolismo ma voglio impegnarmi per fare ciò che devo per riprendermi, e sarò per sempre dispiaciuto per le persone che ho danneggiato lungo il mio cammino" ha dichiarato l'attore.

Margaret Qualley è soltanto l'ultima conquista di LaBeouf, che all'inizio dell'anno pareva essersi riavvicinato all'ex moglie Mia Goth, conosciuta sul set di Nymphomaniac; LaBeouf e Goth si erano sposati nel 2016 salvo poi divorziare nel 2018.

Nel 2019 Margaret Qualley è stata brevemente legata al comico Pete Davidson.