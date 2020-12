Shia LaBeouf è stato licenziato dal nuovo film di Olivia Wilde? Il clamoroso report

Lo scorso aprile avevamo appreso che Olivia Wilde aveva scelto Florence Pugh e Shia LaBeouf per il suo nuovo film da regista, Don't Worry Darling, thriller psicologico che dovrebbe cominciare le riprese a breve, e lo scorso settembre Harry Stiles si è unito al film, scopriamo ora proprio al posto di LaBeouf.

Recentemente si diceva che l'attore aveva abbandonato il progetto "per un conflitto di programmazione", ma un nuovo report di Variety spiega ora che l'interprete sarebbe in realtà stato licenziato direttamente dall'autrice a causa di un presunto comportamento scorretto sul set.



Si legge: "A quanto pare ancora prima dell'inizio delle riprese, LaBeouf avrebbe mostrato un comportamento non adeguato sul set, scontrandosi spesso con il cast e la troupe, inclusa la Wilde, che alla fine ha deciso di allontanarlo di sua iniziativa".



La fonte vicina al film citata da Variety spiega anche "che la Wilde è nota nell'ambiente per creare un set collaborativo con una chiara politica zero stronzi. E LaBeouf non è purtroppo una persona facile con cui lavorare, per cui la decisione non è stata molto sofferta".



Per questo nuovo lavoro Olivia Wilde ha unito nuovamente le forze con la sceneggiatrice Katie Silberman, con cui ha lavorato già nel precedente film (qui i primi sei minuti di Booksmart). Tra i produttori ci sarà Roy Lee (It, The Ring) con la sua Vertigo Entertainment, mentre il produttore esecutivo sarà Jon Berg (Justice League, Aquaman).

Per Don't worry, darling Katie Silberman (tra i suoi lavori più recenti, Non è romantico?, Most Dangerous Game e Come far perdere la testa al capo) ha riadattato una vecchia sceneggiatura di Shane e Carey Van Dyke.