Shia LaBeouf interpreta il suo vero padre nel trailer ufficiale di Honey Boy

La Adler Entertainment ha pubblicato il primo trailer ufficiale in italiano di Honey Boy, film d'esordio della regia Alma Har'el scritto e interpretato da Shia LaBeouf.

Il film, che sarà nei cinema italiani dal 27 febbraio 2020 distribuito da Adler Entertainment, è stato presentato al Sundance Film Festival, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria: interpretato e scritto da LaBeouf, Honey Boy è basato sull'infanzia tormentata dell'attore, che cresciuto sotto i riflettori è diventato un attore professionista all'età di 10 anni e una star televisiva a 14 nella sitcom di successo di Disney Channel Even Stevens.

All’età di 20 anni, LaBeouf già uno dei giovani attori più ricercati di Hollywood, con un curriculum che oggi comprende la celebre saga Transformers, due film di Lars von Trier e un capitolo della leggendaria saga di Indiana Jones di Steven Spielberg. In Honey Boy, titolo che deriva dal soprannome della sua infanzia, LaBoeuf interpreta il suo vero padre, mentre Lucas Hedges interpreta l'attore durante l'adolescenza e Noah Jupe durante il periodo dell'infanzia.

Il film racconta dell'infanzia burrascosa e primi anni dell'età adulta di un giovane attore, mentre lotta per riconciliarsi col padre in una storia di riabilitazione e di maturazione. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima foto di Honey Boy e al trailer originale.



Inoltre, vi proponiamo la nostra recensione del film, che abbiamo visto in anteprima al Festival di Roma.