Shia LaBeouf, guai per la star di Transformers: l'attore è accusato di furto e aggressione

Shia LaBeouf non è noto per avere un carattere particolarmente docile: la star di Transformers si è trovata più volte nei guai con la giustizia per questioni di vario genere e anche stavolta sembra destinata a dover fare i conti con un po' di problemi di questo tipo.

LaBeouf è infatti stato accusato di furto e aggressione dopo un'accesa discussione con un altro uomo: la denuncia risale allo scorso 24 settembre e riguarda dei fatti accaduti a Los Angeles lo scorso 12 giugno, quando pare che l'attore si sia fatto coinvolgere in una rissa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, LaBeouf avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'altro uomo coinvolto nella discussione (tale Tyler Murphy): al termine della serata, inoltre, l'attore sarebbe fuggito con il cappello dell'altro litigante, da cui l'accusa di furto.

A sporgere denuncia è stato lo stesso Murphy, che avrebbe quindi identificato la star di Transformers come suo aggressore: vedremo, a questo punto, che piega prenderà la questione. Questa denuncia arriva, come dicevamo, dopo più di un guaio con la giustizia: in passato, infatti, LaBeouf dovette già difendersi dalle accuse di disturbo della quiete, comportamento molesto e stato di ebbrezza in luogo pubblico. Per saperne di più, qui trovate un nostro approfondimento sulla movimentata vita di Shia LaBeouf.