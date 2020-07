Shia LaBeouf, che folle: per il nuovo film si è fatto un tatuaggio vero, ed è gigantesco

Nei giorni scorsi vi abbiamo potuto mostrare il poster ufficiale e il primo trailer di The Tax Collector, nuovo film scritto e diretto da David Ayer con protagonista il grande Shia LaBeouf.

Grande e completamente fuori di testa, perché stando a quanto rivelato dal regista nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore per prepararsi al ruolo si è fatto un vero tatuaggio sul petto, che come potete vedere nel materiale di marketing è a dir poco enorme.

"È uno dei migliori attori con cui ho lavorato, e sicuramente è quello che più si impegna sia nell'anima che nel corpo. Durante le riprese di Fury ci aveva rimesso un dente, e adesso per The Tax Collector si è fatto un vero tatuaggio su tutto il petto. E' uno che per la performance da tutto se stesso, non ho mai incontrato qualcuno così Quindi va in un certo senso, e non ho mai conosciuto qualcuno che si impegni come fa lui."

Solitamente i tatuaggi che si vedono sui corpi degli attori nei film sono frutto del reparto trucchi, anzi spesso e volentieri le star chiedono di nascondere quelli veri che possono o meno avere un significato personale: chissà se prima o poi LaBeouf si pentirà di essersi ricoperto il petto con un tatuaggio così invasivo, ma nel frattempo bisognerebbe dargli atto della dedizione che dimostra ogni volta sul set.

Nel corso degli anni la star ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto: fra i suoi crediti recenti ricordiamo Borg vs McEnroe e American Honey, inoltre vi rimandiamo alla recensione di Honey Boy, film biografico nel quale ha interpretato suo padre.