Shia LaBeouf compie 37 anni: 'I club sono noiosi, le feste non mi sono mai interessate'

C'è un che di contraddittorio in certi aspetti del carattere di Shia LaBeouf: l'attore, che oggi spegne 37 candeline, è sempre stato ritenuto una delle più esimie teste calde di Hollywood, ma nonostante ciò non sembrerebbe apprezzare particolarmente quel tipo di vita movimentata che ruota intorno ai club e ai locali per la vita notturna.

Recentemente apparso nel nuovo trailer del Padre Pio di Abel Ferrara, LaBeouf ha infatti ammesso di trovare noiosi posti di quel tipo, adducendo questa sua attitudine alle esperienze vissute da ragazzino a causa della tossicodipendenza del padre.

"I club sono così noiosi. Nessuno balla neanche in quei posti, stanno tutti lì in piedi a bere e ubriacarsi e sballarsi, non c'è quel fattore godimento. Ricevi così tanti inviti... Ma le feste non mi sono mai interessate. Mio padre era un tossicodipendente. C'è qualcosa che ti resta dell'avere visto tuo padre avere a che fare con l'eroina quando avevi solo 11 anni. Sono cose che non m'interessano più. Ma non sto individualizzando la cosa, un sacco di ragazzini si sono trovati in questa situazione. Sono un figlio degli anni '80, è così che andava" furono le parole di Shia LaBeouf.

Dichiarazioni che colgono forse ancora oggi di sorpresa chi non riesce proprio a pensare al nostro Shia come una persona capace di godere di una vita tranquilla: tutto, però, sembra perfettamente coerente con il difficile passato della star di Transformers e Pieces of a Woman.