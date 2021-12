Shia LaBeouf avvistato in Puglia vestito da Padre Pio per il film di Abel Ferrara

Fa ancora un po' sorridere l'accostamento di Shia LaBeouf a Padre Pio: notoriamente uno degli attori più irrequieti di Hollywood, la star di Transformers e Pieces of a Woman sarà infatti chiamata a interpretare il noto frate di Pietralcina in un biopic diretto da Abel Ferrara e, stando a quanto vediamo, sembra aver preso la cosa molto seriamente.

Già nei mesi scorsi avevamo visto Shia LaBeouf tra i frati Cappuccini: l'attore aveva infatti trascorso con questi ultimi un periodo di preparazione al complicato ruolo del santo, come testimoniano alcune foto postate su Instagram e social vari.

È una nuova foto, invece, quella che in queste ore sta facendo il giro del web: LaBeouf è infatti stato avvistato in Puglia vestito proprio come Padre Pio, con tanto di saio e barba. Nel pieno rispetto del metodo Stanislavskij il nostro sembra dunque essersi già perfettamente calato nel ruolo, restando nei panni del personaggio anche al di fuori del set: la foto è infatti stata scattata in un bar lo scorso sabato, quando alcuni curiosi non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di questo frate decisamente riconoscibile.

Cosa ne pensate? V'incuriosisce questo nuovo progetto di Abel Ferrara? Come giudicare la scelta di Shia LaBeouf per un ruolo tanto delicato? Diteci la vostra nei commenti: noi, intanto, vigileremo in attesa di ulteriori aggiornamenti.