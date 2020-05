Shia LaBeouf, l'attore di Transformers soffia un premio agli sceneggiatori in erba

Shia LaBeouf, 33enne noto soprattutto per aver recitato nel thriller Disturbia e nella saga di Transformers, è finito nell'occhio del ciclone dopo aver ricevuto un premio per sceneggiatori destinato a talenti emergenti.

Per essere precisi, l'attore ha vinto il premio High Scribe del Sun Valley Film Festival alla fine del mese scorso: il riconoscimento per gli sceneggiatori in erba è stato portato a casa non solo da una star di diverse pellicole hollywoodiane, ma da colui che ha scritto l'acclamato Honey Boy (film drammatico uscito lo scorso anno). È normale che in molti si siano stizziti per questo. A proposito del film con e su LaBeouf, ecco la nostra recensione di Honey Boy.

Riguardo a tutto questo tran tran, lo sceneggiatore Kyle Andrews ha dichiarato: "Qualunque competizione di sceneggiatura che premia uno sceneggiatore hollywoodiano già affermato non merita i tuoi 50 dollari. Nulla contro il ragazzo, è un grande artista, ma per un'azienda è un'azione di infimo livello prendere soldi da talenti emergenti che cercano di sfondare e dare il loro primo premio a Shia LaBeouf. So come funzionano queste cose, è stata una scelta precisa. Queste aziende hanno sete di attenzioni perché non riescono a ottenerle da sole, e spero che gli sceneggiatori possano vederlo."

Un altro sceneggiatore ha parlato stizzito di quanto sia senza senso aver dato il premio a LaBeouf: "Ho perso contro Shia LaBeouf. Spero che faccia buon uso di quei 1000 dollari e della possibilità di incontrare un professionista del settore."

