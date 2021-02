Shia LaBeouf, l'attore nega qualsiasi accusa d'abuso mossa nei suoi confronti

Lo scorso dicembre 2020, la cantante FKA twings, nome d'arte di Tahliah Barnett, ha intentato causa contro l'attore ed ex-fidanzato Shia LaBeouf accusandolo di violenze a busi fisici, soprattutto di natura sessuale, gettando il nome di una star già discussa e problematica di nuovo e ancora di più nella polemica.

Stando ora a People, gli avvocati di LaBeouf hanno presentato proprio di recente una risposta ufficiale legata proprio alla causa della cantante, dove si legge che l'attore "nega, in generale e specificamente, ogni accusa contenuta nel reclamo della Barnett, negando il fatto che l'ex-fidanzata abbia subito lesioni o perdite a causa di qualsiasi atto od omissione da parte di LaBeouf", negando in aggiunta "che la cantante abbia diritto a qualsiasi risarcimento o danno di sorta".



Nell'accusa, la Barnett parla di "abusi implacabili" da parte dell'attore, citando violenze sessuali, aggressioni di vario tipo e un'inflizione costante d'angoscia emotiva che le hanno trasmesso anche malattie sessuali. Stando alla cantante, l'attore l'avrebbe costretta al soffocamento e anche a del sesso orale non voluto e obbligato con la forza.



Vi ricordiamo che Shia LaBeouf è stato comunque allontanato di recente dal set del nuovo film di Olivia Wilde, Don't Worry Darling.



