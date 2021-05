Shia LaBeouf, le accuse di aggressione saranno ritirate in caso di buona condotta

Se riuscirà a stare lontano dai guai, cosa di cui non sempre si è mostrato capace, tra circa un anno Shia LaBeouf sarà scagionato dalle accuse di aggressione e piccoli furti che attualmente pendono sul suo capo. L'attore di Transformers si è presentato in tribunale lo scorso giovedì ed è stato inserito in un programma di diversione.

Tra i suoi impegni, stando a quanto riporta TMZ, ci sono la partecipazione una volta alla settimana a programmi di terapia per la gestione della rabbia, e naturalmente evitare ogni atto di violenza. Se porterà a termine il programma, tra un anno le accuse di reato nei suoi confronti saranno rigettate.

Shia LaBeuf dovrà anche rispettare un ordine restrittivo di 300 piedi (circa 90 metri) di distanza dall'uomo che avrebbe aggredito la scorsa estate. In seguito a quei fatti l'attore era stato accusato anche di furto, avendo sottratto all'uomo il suo cappello.

Lo scorso inverno, invece, FKA Twigs ha accusato Shia LaBeouf di aggressione sessuale, abusi fisici e mentali. In un primo momento l'attore si era dichiarato pentito e addolorato per le persone a cui aveva fatto del male, ma successivamente, tramite i propri avvocati, Shia LaBeouf ha negato ogni accusa mossa nei suoi confronti. Adesso, per l'attore arriva questa nuova opportunità di "ripulire" la propria fedina penale.