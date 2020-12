Shia LaBeouf accusato di abusi sessuali e aggressione dalla ex compagna FKA Twigs

La musicista Tahliah Debrett Barnett, in arte FKA Twigs, ha denunciato l'ex compagno Shia LaBeouf per molestie sessuali, aggressione e danni morali e psicologici. A dare la notizia è il New York Times, che ha ricostruito quanto avvenuto durante un viaggio che i due fecero nel 2019.

Al centro della questione c'è infatti un'aggressione avvenuta l'anno scorso. La coppia stava viaggiando in macchina verso Los Angeles, e secondo quanto riportato dal giornale la star di Transformes avrebbe rimosso la cintura di FKA Twigs e minacciato di schiantarsi qualora lei non avesse dichiarato di amarlo. All'interno della denuncia, presentata alla Corte Superiore di Los Angeles, l'attore viene anche accusato di un tentativo di strangolamento e di aver trasmesso volontariamente una malattia venerea alla compagna.

"Mi piacerebbe che tutti fossero consapevoli delle tattiche i molestatori utilizzato per controllarti e sottometterti" ha dichiarato la musicista. "Quello che è passato è stato con Shia è stato il periodo peggiore della mia vita. Non penso che la gente potesse immaginare quello che mi è capitato. Ma penso che sia questo il punto. Può succedere a chiunque."

LaBeouf ha risposto alle accuse con una lettere inviata al Times: "Non sono nella posizione di dire a qualcuno in che modo l'ho fatto sentire con il mio comportamento. Non ho scuse per il mio alcolismo o per le aggressioni, solo razionalizzazioni. Per anni sono stato violento con me stesso e con le persone che mi sono state accanto. Mi vergogno di questa storia e sono dispiaciuto per coloro che ho ferito. Non c'è nient'altro che io possa davvero dire."

Messo di fronte ad un rapporto dettagliato delle accuse della ex compagna e di un'altra donna che ha frequentato in passato, la stylist Karolyn Pho, l'attore ha affermato che "molte di queste accuse non sono vere", aggiungendo che doveva a quelle donne "l'opportunità di esprimere pubblicamente le loro dichiarazioni e accettare la responsabilità per le cose che aveva fatto." Labeouf ha poi spiegato che ha partecipato a un programma di 12 passi ed è stato in terapia. "Non sono guarito dal mio disturbo da stress post-traumatico e dall'alcolismo - ha scritto - ma mi impegno a fare ciò di cui ho bisogno per riprendermi, e sarò per sempre dispiaciuto per le persone che potrei aver danneggiato lunga la strada."

Apparso di recente nell'autobiopic Honey Boy, nei mesi scorsi Labeouf è stato accusato di furto e aggressione.