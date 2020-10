Sherlock Junior, Netflix al lavoro su un film dedicato al giovane detective?

Dopo il successo di Enola Holmes, sembra che Netflix abbia intenzione di esplorare l'universo del celebre detective con un altro progetto originale. Secondo quanto riportato da What's On Netflix, infatti, la compagnia avrebbe già messo in cantiere una pellicola intitolata Sherlock Junior.

In sviluppo già da diverso tempo, il progetto sarebbe stato affidato alle penne di Ehren Kruger (Dumbo, Transformers - L'era dell'estinzione, Top Gun: Maverick) e Matt Kuzma, e dovrebbe vedere come protagonisti dei giovani Sherlock Holmes e John Watson dei giorni nostri.

Netflix non ha ancora confermato o smentito l'esistenza del titolo, ma stando al sito esiste già una sinossi ufficiale che recita: "Sherlock Junior segue un giovane John Watson dei giorni nostri mentre lega con il suo nuovo vicino di casa Sherlock Holmes, per risolvere il mistero dietro ad una strana scomparsa e la maledizione di una strega che ha colpito la loro città. Mettendo in piedi una squadra di giovani detective, dovranno collaborare per eludere dei pericolosi ladri e avere qualche possibilità di trovare il tesoro che la strega ha lasciato dietro di lei."

Interpretato in Enola Holmes da Henry Cavill, il leggendario detective creato da Sir Arthur Conan Doyle apparirà anche in The Irregulars, serie Netflix che vedrà come protagonisti Henry Lloyd-Hughs (Killing Eve) e Roy Pierreson rispettivamente nei panni di Holmes e Watson.