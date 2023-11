Sherlock Holmes, meglio Robert Downey Jr o Henry Cavill? 3 grandi differenze

Sherlock Holmes è uno dei personaggi più amati della letteratura e del cinema e nel corso degli ultimi anni sono due gli attori che hanno impersonato l'investigatore di Baker Street sul grande schermo: Robert Downey Jr. e Henry Cavill. Nonostante entrambe le performance siano state apprezzate ci sono nette differenze tra i due.

Lo Sherlock Holmes di Henry Cavill è un personaggio secondario in Enola Holmes, film Netflix con protagonista la sorella del celebre detective, interpretata dalla star di Stranger Things, Millie Bobby Brown. In questo contesto lo Sherlock di Cavill è un personaggio più sobrio e maturo, in netto contrasto con la versione action di Downey Jr. Inizialmente, tuttavia, Guy Ritchie pensava che Robert Downey Jr. fosse troppo vecchio per Sherlock.



Il carattere dei due personaggi è totalmente differente: Sherlock Holmes interpretato da Henry Cavill è più riservato e introspettivo mentre quello di Downey Jr. è più estroverso e impulsivo. Il primo è molto legato alla sorella Enola mentre il secondo appare più indipendente. Chiaramente, Robert Downey Jr. è facilitato dal fatto di essere il protagonista dell'opera mentre Cavill è un personaggio secondario rispetto a Enola Holmes, con meno possibilità di approfondire alcuni aspetti del personaggio. Anche per questo motivo lo Sherlock Holmes di Robert Downey Jr. ha ottenuto maggior successo e presa sul pubblico. In conclusione, l'Holmes di Downey Jr. ha reinventato il personaggio era una nuova generazione mentre la storia di Enola Holmes è molto più fedele all'opera di Conan Doyle.



Henry Cavill è consapevole delle differenze con le precedenti versioni del personaggio:"Il nostro Sherlock è diverso da quello che potremmo definire come un tradizionale genio misogino. Enola ammorbidisce Sherlock e apre il suo cuore, cosa a cui non abbiamo avuto accesso in altre interpretazioni".



Voi quale Sherlock preferite?

