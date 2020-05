Sherlock Holmes, tutti i riferimenti ai romanzi di Arthur Conan Doyle

Lo Sherlock Holmes che nel 2010 ci presentò per la prima volta Robert Downey Jr. nei panni del celebre detective non è sicuramente la trasposizione più fedele dei romanzi di sir Arthur Conan Doyle, dai quali trae ovviamente ispirazione per poi seguire una strada quasi completamente originale.

Impossibile, però, dare nuova vita a Sherlock senza almeno omaggiare (oltre che con la presenza dei suoi personaggi, naturalmente) l'opera dello scrittore britannico: lungo il film, dunque, troviamo disseminati vari riferimenti più o meno espliciti ai romanzi di Doyle, principalmente sotto forma di citazioni a passaggi dei libri.

Troviamo dunque frasi come "Che il gioco abbia inizio!" (L'Avventura di Abbey Grange), "Lei ha il grande dono del silenzio, Watson, e questo la rende un compagno inestimabile" (L'Uomo dal Labbro Spaccato), "Il crimine è una cosa comune, la logica è cosa rara" (L'Avventura dei Faggi Rossi), "La mia mente si ribella al ristagno. Datemi problemi! Datemi lavoro!" (Il Segno dei Quattro), ma anche: "Dati! Dati! Dati! Non posso fare i mattoni senza argilla" (L'Avventura dei Faggi Rossi), "Uno tende a distorcere i fatti per supportare le teorie, invece di distorcere le teorie per supportare i fatti" (Uno Scandalo in Boemia) o "Non c'è niente di più stimolante di un caso in cui tutto va storto" (Il Mastino dei Baskerville).

Avevate notato queste citazioni? Fateci sapere nei commenti se siete stati in grado di scovarne anche altre! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Sherlock Holmes.