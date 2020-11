Sherlock Holmes e il pugno ricevuto da Robert Downey Jr: i retroscena sul film

Questa sera su Italia 1 torna in onda Sherlock Holmes, pellicola del 2009 diretta da Guy Ritchie che ha firmato il debutto di Robert Downey Jr. nei panni del leggendario detective creato da Arthur Conan Doyle.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità e i retroscena da non perdere sulla realizzazione del film.

Robert Downey Jr. inizialmente fu considerato troppo vecchio per il ruolo , in quanto Guy Ritchie voleva concentrarsi nel creare una versione più giovane del detective. Per fortuna, il regista alla fine cambiò idea.

Jude Law avrebbe voluto un Watson ancora più tosto , in linea con la controparte originale dei libri di Arthur Conan Doyle.

Avendo girato il film tra i due capitoli di Iron Man, Robert Downey Jr. è dovuto dimagrire sensibilmente per il ruolo di Holmes.

Durante le riprese delle scene d'azione, i tre protagonisti hanno svolto in prima persona la maggior parte degli stunt.

Per realizzare il film, Ritchie ha rinunciato alla regia dell'atteso film DC su Lobo, il cui progetto è tuttora in stand-by presso Warner Bros.

Per spirito d'improvvisazione , Robert Downey Jr. e Jude Law si riunivano ogni mattina con il regista per lavorare sulla scena della giornata e cercare di migliorarla.

Durante le riprese di un combattimento, Robert Downey Jr. è stato messo KO da un pugno ricevuto dal wrestler Robert Maillet, che nel film veste i panni di Dredger.

Ritchie ha escluso volutamente diversi elementi caratteristici di Sherlock Holmes, come per esempio l'indimenticabile battuta "Elementare, Watson", proprio per discostarsi dalla versione originale del personaggio.

Jared Harris ha ottenuto la parte di Moriarty all'ultimo minuto, circa una settimana prima dell'inizio della produzione.

Nel frattempo vi ricordiamo che è in lavorazione un terzo capitolo di Sherlock Holmes diretto da Dexter Fletcher, con Downey Jr. che anticipato il possibile arrivo di un universo condiviso in stile Marvel.