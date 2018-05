Sherlock Holmes pronto a tornare con il terzo film a Natale 2020

Warner Bros. Pictures ha stabilito ufficialmente la data d'uscita di Sherlock Holmes 3, fissata al 25 dicembre 2020, a soli sette giorni dalla prevista distribuzione di Avatar 2. Da tempo ci si chiedeva quando saremmo tornati a rivedere le gesta dell'investigatore privato di Baker Street al cinema e ora è arrivato l'annuncio che tutti aspettavano.

Robert Downey Jr. e Jude Law torneranno rispettivamente nei ruoli di Sherlock Holmes e John Watson. Nonostante Guy Ritchie abbia diretto i primi due film, Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes - Gioco di ombre (2011), non è ancora stato annunciato il nome di chi dirigerà il terzo capitolo.

Chris Brancato si è occupato dello script di questa nuova avventura. Il primo film incassò 524 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 90 milioni, mentre Sherlock Holmes - Gioco di ombre portò a casa 545 milioni di dollari a livello globale.

Susan Downey, Joel Silver e Lionel Wigram si occuperanno della produzione.

Robert Downey Jr. è attualmente nelle sale nel ruolo di Tony Stark/Iron Man nel cinecomic MCU, Avengers: Infinity War.

Jude Law, che nel 2017 è comparso nel film King Arthur: Il potere della spada, diretto proprio da Guy Ritchie, sarà tra qualche mese sul grande schermo nelle vesti di un giovane Albus Silente in Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, diretto da David Yates.