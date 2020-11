Sherlock Holmes - Gioco di Ombre, Jude Law rischiò di ferirsi seriamente durante una scena

Quando ci si mette in gioco in un film d'azione si è solitamente ben consapevoli di poter andare incontro a qualche piccolo (più o meno) rischio dal punto di vista fisico: per informazioni chiedere a Jude Law, che durante le riprese di Sherlock Holmes - Gioco di Ombre rischiò di ferirsi in maniera anche piuttosto seria.

La sequenza incriminata è quella sul treno, uno dei momenti più concitati ed adrenalinici del film con Robert Downey Jr.: come sicuramente ricorderà chi ha visto il film, ad un certo punto assistiamo ad una sparatoria in cui vengono coinvolti, oltre ai nostri eroi, alcuni scagnozzi di Moriarty.

Watson riesce in qualche modo a mettersi in salvo dai proiettili, ma non dai detriti sollevati dalle varie esplosioni: nella scena successiva vediamo infatti il nostro coprirsi il volto con le mani mentre Sherlock lo rimprovera, gesto sì previsto dal copione... Ma reso ancora più naturale dal fatto che Jude Law fosse stato davvero investito dai detriti!

Alcuni di questi, infatti, finirono negli occhi dell'attore, che continuò a recitare nonostante un dolore davvero difficile da ignorare. Fortunatamente la cosa non ebbe conseguenze peggiori! A proposito della scena del treno, comunque, pare che sia stata di Robert Downey Jr. l'idea del travestimento di Sherlock.