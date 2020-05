Sherlock Holmes - Gioco di Ombre, l'idea più divertente fu proposta da Robert Downey Jr.

Stasera in tv torna Sherlock Holmes - Gioco di Ombre, secondo capitolo della saga diretta da Guy Ritchie e con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law.

Per l'occasione, abbiamo riunito in questo articolo le curiosità più divertenti sulla produzione: come al solio, le trovate qui sotto.

Robert Downey Jr. ha avuto l'idea di travestirsi da travestito , dato che nella sceneggiatura il personaggio doveva travestirsi da prete. Non è noto se l'attore lo sapesse o meno, ma ne "L'avventura della pietra di Mazarin" viene raccontato che Holmes una volta si era camuffato da vecchia (in calce all'articolo potete vedere il camuffamento di Downey Jr.)

Sherlock sconfigge Moriarty buttandosi dalle cascate di Reichenbach, anche se in seguito viene rivelato che Holmes è sopravvissuto: nella storia di Sir Arthur Conan Doyle "The Final Problem" (che doveva essere la storia finale di Sherlock Holmes), Holmes sconfiggeva Moriarty allo stesso modo; tuttavia, per accontentare i suoi fan, Doyle scrisse un'altra storia e fece risorgere Holmes.

Le medaglie che Watson indossa durante il suo addio al celibato sono la medaglia di guerra afgana (nastro rosso e verde) e la stella di bronzo Kandahar (nastro a strisce multicolore), che fanno di lui un veterano della seconda guerra afgana (1878-1880).

La partita a scacchi tra Holmes e Moriarty si basava su una vera partita giocata tra Bent Larsen e Tigran Petrosian nel 1966 a Santa Monica. Anche lì veniva sacrificata la regina per scoprire lo scacco e vincere il duello, ma le mosse di apertura sono leggermente diverse e i colori sono stati invertiti.

Stephen Fry appare anche in Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate (2014): in quei film ci sono anche Sir Christopher Lee, che nella sua lunghissima carriera ha interpretato sia Sherlock che Mycroft Holmes, e Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, che hanno interpretato i due investigatori nell'acclamata serie tv Sherlock.

