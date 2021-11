Sherlock Holmes e la cocaina: quella battuta di Watson nel film di Guy Ritchie

Personaggio geniale sotto tanti aspetti, Sherlock Holmes non è mai stato inteso dal suo creatore Arthur Conan Doyle come un esempio di persona virtuosa: al leggendario detective non mancano certo difetti più o meno grossi e scheletri nell'armadio di vario genere, come quello relativo all'utilizzo di certe sostanze.

Nei libri sulle avventure di Sherlock, infatti, si fa più volte riferimento all'utilizzo di cocaina e morfina da parte del detective: il personaggio ritratto sul grande schermo da Robert Downey Jr. è infatti solito cedere a tentazioni del genere durante lunghi periodi di inattività, quando l'apatia e la depressione cominciano a far capolino.

Un aspetto spesso taciuto del personaggio, ma non per questo dimenticato: la dimostrazione la troviamo nel film di Guy Ritchie del 2009, nel quale una battuta pronunciata da Watson fa più o meno esplicito riferimento alla cosa. Ad un certo punto sentiamo infatti il personaggio di Jude Law dire a Sherlock: "Lo sa che sta bevendo un liquido per la chirurgia oculare?" (adattato in italiano con un meno attinente "liquido per l'imbalsamazione").

La cocaina era infatti molto spesso utilizzata come anestetico durante operazioni di questo tipo: un dettaglio che non tutti hanno colto, ma che non è sfuggito ai fan più preparati. Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Sherlock Holmes.