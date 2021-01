Sherlock Holmes: tutti gli attori prima e dopo Robert Downey Jr.

In attesa di novità sullo stato dei lavori di Sherlock Holmes 3, che difficilmente riuscirà a rispettare l'uscita fissata a dicembre 2021 a causa della pandemia, andiamo a scoprire insieme i volti televisivi e cinematografici che hanno vestito i panni del celebre detective prima e dopo Robert Downey Jr.

Partiamo con William Gillette, l'attore che ha impersonato il personaggio nel film muto intitolato semplicemente Sherlock Holmes dando inizio al mito. È infatti alla sua versione che dobbiamo elementi ormai distintivi come il cappello deerstalker, la pipa extralarge e soprattutto l'iconica frase "Elementare, mio caro Watson", in realtà assente nei racconti di Arthur Conan Doyle.

Negli anni '20 il testimone è passato a Eille Norwood, il cui ruolo nella serie di film prodotti da Stoll Pictures gli è valso il record del maggior numero di apparizioni nei panni del personaggio (47 volte), mentre dal 1939 al 1946 Holmes è stato interpretato da Basil Rathbone in quella che molti definiscono come la versione definitiva dell'investigatore.

Peter Cushing, icona del cinema horror targato Hammer Film e attore noto ai più per l'indimenticabile ruolo del Grand Moff Tarkin in Star Wars, ha impersonato Holmes nella serie BBC degli anni '60 e in seguito, nel 1984, anche nel film televisivo La maschera della morte.Tra gli anni '70 e '80 troviamo poi diversi interpreti tra cui Robert Stephens, Nicols Williamson, Jeremy Brett, Nicholas Rowe (Piramide di paura) e Michael Caine.

Dopo la breve parentesi di Richard Roxburgh, apparso nel film TV Il mastino di Baskerville del 2002, arriviamo al debutto di Robert Downey Jr., che dopo ventun anni di assenza dal grande schermo ha riportato in auge Holmes insieme al regista Guy Ritchie con la pellicola del 2009, risvegliando un interesse del grande pubblico nei confronti del personaggio che verrà poi alimentato anche dal successo della versione di Benedict Cumberbatch nella serie BBC Sherlock.

Nel 2015, con l'uscita di Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto, abbiamo poi visto Ian McKellen vestire i panni un Holmes invecchiato e solo, mentre più di recente il detective è stato interpretato dalla star de L'Uomo d'Acciaio Henry Cavill in Enola Holmes, pellicola Netflix con Millie Bobby Brown dedicata alla sorella minore di Sherlock.