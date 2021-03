Sherlock Holmes 3, il villain sarà un Capitano d'Industria? Ecco le ultime indiscrezioni

Se guardiamo a IMDb, l'annunciato e attesissimo Sherlock Holmes 3 diretto da Dexter Fletcher (Eddie the Eagle, Rocketman) uscirà al cinema il 22 dicembre 2021, ma ci sono notizie contrastanti circa un suo eventuale rinvio, anche se lo sviluppo sta procedendo e stanno arrivando i primi dettagli sulla storia.

Stando ad esempio all'ormai noto insider Daniel Richtman (da prendere dunque con cautela), sarebbero già in corso i casting per i nuovi personaggi del terzo capitolo della saga cinematografica con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law nei rispettivi ruoli di Sherlock Holmes e John Watson. Soprattutto, il casting riguarderebbe l'antagonista del film, che stando all'insider "dovrebbe essere un perfido capitano d'industria". E sempre Richtman sostiene che il titolo sarà ambientato principalmente in America, permettendo così al franchise un ulteriore cambio d'ambientazione.



Le informazioni dell'insider, se confermate, darebbero credito a quanto precedentemente emerso, e cioè che il nuovo villain sarà una creazione completamente originale e non sarà basato su nessun cattivo ideato da Sir. Arthur Conan Doyle. Comunque non è una novità per la saga, dato che anche Lord Blackwood di Mark Strong era un personaggio originale.



Purtroppo Sherlock Holmes 3 non ha ancora una data d'inizio produzione, ma incrociamo le dita affinché si possa cominciare a girare il prima possibile così da vedere il film in sala almeno nel 2022.