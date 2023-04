Sherlock Holmes 3 è 'una priorità per Robert Downey Jr.' secondo Susan Downey

Sono trascorsi ben 12 anni da quando Robert Downey Jr. ha fatto per l'ultima volta la sua comparsa nei panni del detective più famoso del mondo in Sherlock Holmes - Gioco di Ombre: da allora il futuro della saga è stato avvolto nel mistero, nonostante dalla produzione siano arrivate più volte, anche in queste ultime ore, rassicurazioni al riguardo.

Più volte annunciato e poi rinviato a data da definirsi, Sherlock Holmes 3 dovrebbe vedere la luce solo quando Robert Downey Jr. dovesse effettivamente dare la sua disponibilità al progetto: disponibilità che, però, almeno nelle intenzioni dell'attore non è mai stata realmente messa in discussione, almeno stando alle parole della produttrice Susan Downey.

"Bene, ecco cosa posso dirvi, e Amanda [Burrell, co-produttrice dei film di Sherlock] mi è testimone. Abbiamo pranzato insieme, noi tre e Robert, e la conversazione era incentrata su un argomento molto specifico. Quindi sì, è nei nostri programmi. Lo faremo quando sarà il momento giusto e con la gente giusta, ma è una priorità per la produzione ed è una priorità per Robert" ha ribadito la produttrice.

Abbiate fede, insomma: il terzo film sullo Sherlock di Robert Downey Jr. arriverà, per quanto ad oggi risulti ancora piuttosto difficile immaginare il quando. Anche voi fate parte dei tanti fan in attesa? Fatecelo sapere nei commenti!