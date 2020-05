Sherlock Holmes 3, tutto quello che sappiamo sul nuovo film con Robert Downey Jr.

I famosi inquilini del 221B Baker Street interpretati da Robert Downey Jr. e Jude Law stanno per tornare: ecco tutto ciò che devi sapere sulla terza puntata della nuova serie cinematografica dedicata a Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes 3 è previsto per il 22 dicembre 2021, e anche se con il blocco di Hollywood causato dalla pandemia di Coronavirus ha costretto le case di produzione e gli studi di tutto il mondo a fermare i lavori e rinviare gli inizi delle riprese, è probabile che il nuovo film della saga non subirà ritardi: gli attori principali non hanno alcun progetto in agenda, e l'industria cinematografica sta lentamente ricominciando ad ingranare, dunque possiamo aspettarci che la produzione dovrebbe partire in orario. Anche se non ci sono indicazioni certe, il fatto che la Warner Bros non abbia modificato la data di uscita (per lo meno non ancora) dovrebbe far ben sperare i fan.

Per quanto riguarda il cast, aspettatevi il ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Sherlock Holmes, Jude Law nel ruolo del Dr. John Watson, Stephen Fry nel ruolo di Mycroft Holmes e Eddie Marsan come l'ispettore Lestrade.

Il film, per il quale non è ancora noto il titolo, sarà diretto d Dexter Fletcher, che viene dal successo di Bohemian Rhapsody e Rocketman, ma non è noto a quale racconto di Arthur Conan Doyle si rifarà la sceneggiatura. Voi quale vorreste vedere sul grande schermo? Ditecelo nei commenti.

