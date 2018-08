Sherlock Holmes 3: Robert Downey Jr. si prepara al ruolo su Twitter

A quanto pare Robert Downey Jr. si sta preparando a rientrare nei panni del celebre detective della Londra vittoriana in Sherlock Holmes 3, film che segnerà il ritorno della saga di Guy Ritchie.

Nelle scorse ore, infatti, l'attore ha twittato una GIF di se stesso estratta da uno dei due precedenti film di Sherlock Holmes, scrivendo: "Fare pratica per la faccia da Sherlock".

Robert Downey Jr. è l'interprete di Holmes, fiancheggiato da Jude Law nei panni della fedele spalla John Watson. Il terzo film del franchise cinematografico dovrebbe iniziare le riprese alla fine del 2018, quindi il tempismo del post di Downey Jr. sarebbe più che azzeccato.

Downey e Law hanno collaborato per la prima volta con Ritchie su Sherlock Holmes nel 2009. Il film è stato ben accolto da fan e critici, ha guadagnato $524 milioni in tutto il mondo, è stato nominato a due Oscar e ha portato l'attore protagonista alla vittoria del Golden Globe per la sua interpretazione nei panni del detective Holmes.

Il sequel, Sherlock Holmes: A Game of Shadows, è arrivato nel 2011 con una trama che prendeva in prestito elementi dai classici di Sherlock Holmes di Doyle, come The Final Problem e The Empty House. Il film ha ricevuto critiche miste, ma i fan lo hanno spinto ad un guadagno addirittura maggiore del primo, con $545 milioni incassati in tutto il mondo.

Il terzo film è stato in programma fin dall'uscita di A Game of Shadows, ma nel corso degli anni è stato più volte ripreso e smentito. Alla fine, pare che Sherlock Holmes 3 sia ufficialmente previsto per il 25 dicembre 2020. Chris Brancato sta scrivendo la sceneggiatura del film mentre Guy Ritchie, che ha diretto le due puntate precedenti della serie, dovrebbe quasi sicuramente tornare per il terzo film, anche se non c'è ancora stata la conferma ufficiale.