Sherlock Holmes 3, che fine ha fatto il film con Robert Downey Jr? Le ultime novità

Il ritardo accumulato da Sherlock Holmes 3 rischia di far finire nel dimenticatoio il nuovo film della saga con protagonisti Robert Downey Jr. e Jude Law, ma in una nuova intervista il regista Dexter Fletcher è tornato ad aggiornare sullo stato della produzione.

Parlando con Christina Radish di Collider, il regista si è detto sicuro che il terzo film di Sherlock Holmes si farà, perché Robert Downey Jr. è una star troppo grande e troppo amata e la domanda del pubblico è troppo alta perché lo studio permetta al franchise di scomparire. Purtroppo però la pandemia ha cambiato tutti i piani:

"La pandemia ha fatto deragliare il progetto, ma penso che verrà realizzato comunque alla fine. Credo che sia un film che debba essere fatto. È un progetto fantastico. Penso che la questione sia di riuscire a trovare tutte le persone giuste nel posto giusto e al momento giusto. E' stato un po' quello il problema. È stato uno di quei crudeli colpi di scena del destino, con la pandemia che ha colpito duro nel momento più sbagliato possibile, e adesso i diretti interessati sono sparsi per il mondo con altri progetti. Ma so che il desiderio è quello di andare avanti, la società è consapevole di quanto il pubblico desideri questo film. Spero davvero che andrà in porto alla fine, perché si tratta di un progetto brillante."

Nel frattempo, Warner Bros. e HBO Max qualche settimana fa hanno annunciato due serie tv spinoff di Sherlock Holmes ambientate nello stesso universo narrativo di Robert Downey Jr creato da Guy Ritchie. A questo punto la domanda è: il film uscirà prima o dopo le serie tv? Si accettano scommesse.