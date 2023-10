Che fine ha fatto Sherlock Holmes 3? Tutto sul film con Robert Downey Jr.

Che fine ha fatto Sherlock Holmes 3? Il progetto sarebbe una priorità per Robert Downey Jr, ma tra false partenze e totali blackout i fan stanno iniziando a perdere la speranza.

La lavorazione del film è stata disturbata da tantissimi fattori, non ultimi la pandemia di covid 19 e i recenti scioperi di Hollywood, ma soprattutto i numerosi impegni di Robert Downey Jr col ruolo di Iron Man per il Marvel Cinematic Universe hanno impedito alla star di concentrarsi completamente sul progetto: è più o meno dal 2013 che il film rimbalza di data d'uscita in data d'uscita, con la Warner Bros che ad un certo punto aveva fissato Sherlock Holmes 3 per il 25 dicembre 2020, una data che però lo studio non sarebbe riuscito a rispettare.

Nel frattempo anche il regista è stato cambiato, con l'autore dei primi due episodi della saga Guy Ritchie che ha ceduto oneri e onori a Dexter Fletcher, ma ancora non si intravede una data di inizio delle riprese all'orizzonte. Inoltre, nonostante il franchise di Sherlock Holmes sembri centrale nei piani futuri di Warner Bros, con una serie di spin-off annunciati per la piattaforma di streaming on demand Max, di quei progetti ad oggi si sono totalmente perse le tracce.

La cosa davvero buffa ora è che Robert Downey Jr dovrebbe tornare nel ruolo di Iron Man per Avengers: Secret Wars, il film che concluderà la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe e che arriverà in concomitanza con i festeggiamenti per i 20 anni di Iron Man di Jon Favreau, il primo film del franchise: il rischio quindi è che Sherlock Holmes 3 venga messo di nuovo in panchina.