Sherlock Gnomes: su Facebook arrivano i motion poster del sequel di Gnomeo & Giulietta

MGM, Paramount Pictures e Rocket Pictures hanno diffuso i motion poster dei protagonisti di, pellicola sequel di, film d'animazione del 2011 diretto da. Se il primo film risultava essere una parodia dell'opera di Shakespeare, questo seguito si riferisce ovviamente al personaggio di Conan Doyle.

In Sherlock Gnomes vediamo il detective Sherlock Holmes entrare in azione insieme al fido dottor Watson, dopo aver ricevuto la richiesta di Gnomeo e Giulietta. Scopriranno degli incredibili segreti che si annidano in quel di Londra.

Gli amati gnomi da giardino Gnomeo e Giulietta tornano per un'avventura completamente nuova a Londra. Quando arrivano per la prima volta in città con i loro amici e familiari, la loro più grande preoccupazione è preparare il loro nuovo giardino per la primavera. Tuttavia, scoprono presto che qualcuno sta rapendo gnomi da giardino in tutta Londra e quando tornano a casa e scoprono che mancano tutti gli gnomi, non hanno altra soluzione: chiamare gli Sherlock Gnomes. Il famoso detective e protettore giurato degli gnomi da giardino di Londra arriva con il suo assistente Watson per indagare sul caso. Il mistero condurrà i nostri gnomi in un'avventura sfrenata in cui esploreranno un lato sconosciuto della città.

Diretto da John Stevenson, il cast vocale originale di Sherlock Gnomes comprende Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Maggie Smith, Stephen Merchant, Ozzy Osbourne, Chiwetel Ejiofor e Mary J. Blige.

Il film arriverà sugli schermi americani il 23 marzo.