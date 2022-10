Shelley Duvall, la star di Shining al cinema dopo vent'anni nell'horror The Forest Hills

La star di Shining, Shelley Duvall, sta per tornare sul grande schermo in un nuovo progetto, l'horror/thriller indipendente The Forest Hills, diretto da Scott Goldberg. Per l'attrice si tratta del primo progetto a distanza di vent'anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo, Manna from Heaven, uscito nel 2002.

The Forest Hills racconta la storia di un uomo affetto da disturbi psicologici e tormentato da incubi e visioni, in seguito ad un trauma cranico durante un campeggio sulle montagne di Catskill. Shelley Duvall interpreterà la madre di Rico, il protagonista, che funge da voce interiore.



Nel cast anche Edward Furlong, famoso per la sua partecipazione alla saga di Terminator, Chiko Mendez e Dee Wallace.

Nota per le sue collaborazioni con Robert Altman, Woody Allen, Stanley Kubrick, Terry Gilliam e Steven Soderbergh, Shelley Duvall è conosciuta per aver partecipato ad alcuni grandi classici del cinema come Nashville, Io e Annie, Frankenweenie, Torbide ossessioni, Ritratto di signora, I banditi del tempo e ovviamente il capolavoro di Kubrick - sul sito potete leggere la nostra recensione di Shining - un lavoro che ha segnato in maniera decisiva la carriera e la vita dell'attrice, che negli anni seguenti ha confessato il forte disagio psicologico subito sul set.



Shelley Duvall ha ricordato che piangeva ogni giorno sul set del film con Jack Nicholson, liberamente tratto dal romanzo di Stephen King.