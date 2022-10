Ed Sheeran, la popstar lavora ad un documentario sulla propria vita

La popstar britannica Ed Sheeran ha partecipato al programma radiofonico The Breakfast Club e ha raccontato di essere impegnato nelle riprese di un film sulla propria vita. Sheeran ha svelato che una troupe l'ha seguito nel corso del Mathematics Tour e ora sta valutando così inserire all'interno del documentario.

"Stiamo girando un documentario sulla mia vita e c'è stato un grande dibattito su cosa includere. A patto che sia onesto e si colleghi al tema di qualcosa che è in una canzone, non ha senso inserire qualcosa se è dannoso per la mia vita" ha dichiarato Sheeran, che riprenderà il proprio tour nel 2023 dalla Nuova Zelanda.



Il cantante, molto attivo anche dal punto di vista cinematografico - Ed Sheeran doveva realizzare la colonna sonora di 007 prima di Billie Eilish - è molto scrupoloso e attento a questi dettagli:"È una linea molto sottile, ecco perché vivo dove vivo [nel Suffolk] e non a Los Angeles. La mia vita di celebrità si accende quando dev'essere accesa... Ma quando vado a casa sono un amico, un papà, un marito, un figlio. Non puoi portare i tuoi bagagli da celebrità in un pub nel Suffolk, devi solo essere te stesso".



Ed Sheeran vive nel Suffolk, contea nella quale l'attore si trasferì con i genitori dal West Yorkshire, ed è sposato con l'amica d'infanzia Cherry Seaborn, con la quale ha due figlie, Lyra (2 anni) e Jupiter (5 mesi). Una famiglia che viaggia insieme anche durante i tour:"Sono venuti con me, sono stato in tour tutto l'anno. Abbiamo affittato case, quindi siamo stati a Dublino per una settimana, a Limerick per una settimana, a Francoforte per una settimana. È stato divertente".



Nel frattempo qualche giorno fa è stato scoperto un commercio illegale dei brani in anteprima di Ed Sheeran sul dark web.