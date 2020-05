Ed Sheeran, da Bridget Jones a Game of Thrones: tutte le comparse della celebre popstar

Ed Sheeran non si è mai limitato al solo mondo della musica: l'autore di successi come Photograph, Galway Girl, Perfect e Thinking Out Loud non ha mai disdegnato di apparire in film e serie TV di successo, spesso vestendo i suoi stessi panni.

È quanto accade, ad esempio, in Bridget Jones's Baby: nel terzo film sull'imbranato personaggio di Renée Zellweger vediamo infatti il buon Ed fare la sua comparsa durante il Festival di Glanstonbury, dove stringe amicizia con l'amica di Bridget che non ha idea di chi sia. Sempre nel 2016 abbiamo visto Sheeran anche in Vite da Popstar, sempre nel ruolo di sé stesso.

Terzo e ultimo film in cui fa la sua comparsa il cantautore dai capelli rossi è Yesterday, di Danny Boyle, in cui lo vediamo inchinarsi davanti al "talento" del protagonista diventato famoso grazie alle canzoni dei The Beatles. Ci sarebbe, in realtà, un'apparizione bonus: l'anno scorso abbiamo infatti visto l'autore di Tenerife Sea in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma stavolta riconoscerlo era davvero impossibile!

Per quanto riguarda il piccolo schermo la sua comparsa più nota è quella in Game of Thrones, in cui interpreta per qualche minuto un soldato con una certa abilità da menestrello, per la gioia della sua grande fan Maisie Williams. Prima di GoT c'erano però state Shortland Street, Undateable, The Bastard Executioner e Home and Away, mentre qualche mese fa l'abbiamo visto in un episodio di Modern Love.

Siamo piuttosto sicuri che il caro Ed non si fermerà qui, soprattutto dal momento in cui difficilmente gli mancheranno le richieste. Non resta che aspettare di vederlo saltar fuori in un nuovo film o in un'altra serie TV, e nell'attesa magari riascoltare la sua I See Fire scritta come colonna sonora per Lo Hobbit.