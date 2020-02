Sheela: Priyanka Chopra protagonista del nuovo film diretto da Barry Levinson

Amazon Studios lavora al film Sheela, dramma che avrà al timone Barry Levinson, con protagonista l'attrice e produttrice Priyanka Chopra nei panni di Ma Anand Sheela, una guru che ha perpetrato quello che viene considerato il più grande attacco bio-terroristico eseguito sul suolo americano. Chopra parteciperà anche alla produzione.

Sheela fu la segretaria personale di Bhagwan Shree Rajneesh dal 1981 al 1985 e supervisione la sua decisione di trasferire i suoi migliaia di seguaci - noti come Rajneesh - nella piccola città della contea di Wasco, nell'Oregon. Sheela era stata nominata presidente ma la resistenza della comunità locale causò una guerra interna. Per rivendicare il proprio ruolo, Sheela decise di 'assoldare' migliaia di senza tetto allo scopo di farli votare a proprio favore. Inoltre, nel 1984, Sheela venne accusata di aver avvelenato dei ristoranti con la salmonella al fine d'impedire agli oppositori di votare.



Per cercare di sfuggire alle accuse di incendio doloso, spionaggio, avvelenamento di massa e tentato omicidio, Sheela fuggì in Europa, dichiarandosi in seguito colpevole di tentato omicidio e aggressione e venendo condannata a trascorrere vent'anni di carcere. Venne in realtà rilasciata con la condizionale dopo 39 mesi.

David Permut di Permut Presentations e la sua Baltimore Pictures si occuperanno della produzione, insieme alla stessa Priyanka Chopra. La sceneggiatura sarà scritta da Nick Yarborough.

Priyanka Chopra sarà nel cast di We Can Be Heroes di Robert Rodriguez. Inoltre Chopra è in trattative per entrare nel cast di Matrix 4, il nuovo capitolo del celebre franchise con Keanu Reeves.