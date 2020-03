Shea Whigham e Michael Shannon nel trailer del nuovo thriller The Quarry

La Lionsgate ha pubblicato sui propri canali il trailer di The Quarry, un nuovo thriller poliziesco con protagonisti due attori molto amati come Michael Shannon e Shea Whigham.

Tratto dall'omonimo romanzo di Damon Galgut, questo avvincente thriller racconta una storia di peccato e redenzione ambientata nelle terre selvagge del Texas: dopo aver ucciso un predicatore itinerante, un vagabondo fuggitivo (Shea Whigham) si reca in una piccola città e si consegna come uomo colpevole di omicidio. Sebbene la congregazione sembri ben disposta nei confronti dell'onestà e della richiesta di perdono del vagabondo, il capo della polizia locale (candidato all'Oscar Michael Shannon) non può non sospettare di lui.

E infatti, molto presto, una macabra scoperta in una cava locale costringe l'assassino a combattere per la sua libertà.

Diretto da Scott Teems, il film include anche Bobby Soto, Catalina Sandino Moreno, Bruno Bichir, Abel Becerra e Rose Bianco.

Michael Shannon e Shea Whigham vengono entrambi da un 2019 di successo: il primo è stato co-protagonista in Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson, candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, mentre il secondo è stato visto in Joker di Todd Phillips, nominato a ben undici statuette. Tutti e due i lungometraggi sono stati anche grossi successi commerciali, e Everyeye li ha menzionati nella classifica dei migliori film del 2019.