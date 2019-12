Anche Shea Whigham entra nel cast di Mission: Impossible 7 e 8

Nella notte il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie è comparso su Twitter per annunciare che Shea Whigham si è unito al cast di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, nuovi capitoli della saga con Tom Cruise che saranno girati back-to-back.

Proprio a causa del fatto che per i due film sembrerebbe essere stata allestita una sola produzione, non è chiaro al momento in quale dei due capitoli del franchise apparirà Whigham, o se è stato scritturato per lavorare in entrambi: il post di McQuarrie, che potete trovare in calce all'articolo, farebbe presupporre un doppio ingaggio.

Secondo voi l'attore interpreterà il nuovo cattivo oppure è stato scelto per entrare nella squadra di Ethan Hunt? Staremo a vedere.

Ricordiamo che, recentemente, al sempreverde Tom Cruise e alla co-protagonista Rebecca Ferguson si sono aggiunte anche le star del Marvel Cinematic Universe Hayley Atwell e Pom Klementieff, e che entrambe parteciperanno sia alla settima che all'ottava puntata della saga. Torneranno anche Simon Pegg e Ving Rhames.

Mission: Impossible 7 arriverà il 23 luglio 2021, mentre la data di uscita del suo sequel è già stata fissata per luglio 2022. McQuarrie ha già diretto i due precedenti capitoli del franchise, Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout; i dettagli sulle trame (o la trama) dei due prossimi episodi sono sconosciuti, anche se lo stesso McQuarrie ha lasciato intuire in passato che le pellicole rappresenterebbero un unico film diviso in due parti.