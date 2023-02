O'Shea Jackson di Cocaine Bear si confida: figlio di papà? "Nessuna vergogna"

O'Shea Jackson, interprete di Daveed in Cocaine Bear e del padre Ice Cube in Straight Outta Compton, ha confidato a Kelly Clarkson di non provare alcuna vergogna per essere un "figlio di papà", perché deve a Ice Cube tutto il suo rispetto.

Clarkson ha sollevato l'argomento nell'episodio di giovedì di The Kelly Clarkson Show, perché la "tendenza a parlare sempre più dei figli di papà" costringe a precisare che molti personaggi dello spettacolo avrebbero raggiunto la loro posizione a prescindere dalle orme materne. "Hai un'opinione molto interessante sull'argomento" ha detto, "e adoro il modo in cui esprimi la tua opinione".

Al che, questa è stata la risposta di Jackson: "Sì, sarò eternamente grato a mio padre per tutto ciò che mi ha dato e per le opportunità che continuo ad avere. E se un giorno dovessi allontanarmele o rifiutarle in qualche modo, ai miei occhi apparirebbe come una mancanza di rispetto, considerando tutto quello che ha dovuto affrontare. Quindi sarà una specie di distintivo onorario, hai presente? Molte persone, quando mi vedono, non fanno che ripetere 'Ehi, ma tu sei i figlio di Ice Cube!' Ebbene sì, hanno proprio ragione! Al cento per cento. Lui è il mio eroe, e anche il mio miglior allenatore". E non è certo la prima volta che l'attore ci tiene a sottolineare le proprie idee: in un'altra occasione, O'Shea Jackson ha difeso Moses Ingram di Obi-Wan Kenobi.

L'attore – che sarà il protagonista nella pellicola in uscita Cocaine Bear – ha proseguito il discorso parlando di Kobe Bryant, la star dei Lakers che è venuta a mancare nel gennaio 2020. Da una disgrazia del genere è possibile estrapolare un messaggio di grande forza. "Dicono che i genitori non vorrebbero mai vederti soffrire. Farebbero di tutto per evitare i momenti difficili, ma a volte sei tu a dover scegliere, a dover lavorare duro, soprattutto se la situazione richiede di correre il rischio e diventare una persona importante. Ed è proprio quello che io cerco di fare ogni giorno".

Il film sull'orso cocainomane arriverà in sala domani 24 febbraio 2023; eppure, già lo sceneggiatore ha le idee chiare su Cocaine Bear: "Non un solo sequel, ma tanti".