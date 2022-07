She Said: Carey Mulligan e Zoe Kazan contro Harvey Weinstein nel primo trailer

Universal Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di She Said, film diretto da Maria Schneider e che vede protagonista la coppia formata da Carey Mulligan e Zoe Kazan, nella storia che racconta l'inchiesta condotta da due giornaliste del New York Times che portò al crollo di quel muro di silenzio che proteggeva il noto Harvey Weinstein.

Il film è basato sull'omonimo libro delle giornaliste del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che documenta i loro sforzi per smascherare la storia del produttore hollywoodiano Weinstein, che ha commesso abusi sessuali e maltrattamenti nei confronti delle donne del settore. Il trailer vede Twohey e Kantor che cercano di convincere le donne a raccontare le loro storie e a rompere la cultura del silenzio sulla violenza sessuale a Hollywood.

La giovane promessa Carey Mulligan interpreta Twohey, Zoe Kazan Kantor e il cast di supporto comprende Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton e Jennifer Ehle. La regia è di Maria Schrader, già regista della serie Netflix Unorthodox, vincitrice di un Emmy, mentre la sceneggiatura è di Rebecca Lenkiewicz.

Secondo Universal Pictures, le giornaliste "hanno raccontato insieme una delle storie più importanti di una generazione - una storia che ha contribuito a far nascere il movimento #MeToo, ha infranto decenni di silenzio sul tema della violenza sessuale a Hollywood e ha modificato per sempre la cultura americana".

Quasi due anni dopo la pubblicazione del lavoro di Twohey e Kantor, Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale e stupro di terzo grado. Un altro processo per stupro e aggressione sessuale si terrà a Los Angeles in ottobre.

La data d'uscita americana per She Said è fissata al 18 novembre 2022. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla lista rossa di Harvey Weinstein presentata in processo contro il produttore.