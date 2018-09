She-Ra and the Princesses of Power: ecco il primo teaser della serie animata Netflix

DreamWorks TV ha diffuso il primo teaser trailer di She-Ra and the Princesses of Power, serie animata sviluppata da Noelle Stevenson che debutterà su Netflix a novembre.

Lo show segue le vicende di un'orfana di nome Adora che trova un manufatto, una spada molto antica, che le permette di trasformarsi in un'eroina, la mitica principessa She-Ra. Nel corso del suo viaggio troverà una famiglia nelle guerriere della Ribellione, un gruppo di principesse con poteri magici che combattono per sconfiggere il male.

Il cast vocale delle serie comprende Aimee Carrero (She-Ra), Jordan Fisher (Seahawk), Marcus Sribner (Bow), Lorraine Toussaint (Shadow Weaver), Sandra Oh (Castaspella), Karen Fukuhara (Glimmer), AJ Michalka (Catra), e Reshma Shetty (Angella).

"Ero molto curioso di scoprire quale sarebbe stato il mio prossimo progetto," ha detto il produttore esecutivo Noelle Stevenson a Entertainment Weekly. "e alla fine ho trovato un progetto epico, seriale, di azione e avventura, fantasy, sci-fi...tutto quello che avrei voluto fare. [She-Ra] ha un cast per la maggior parte femminile, ruota attorno ad un'eroina e comprende arcobaleni, robot, insomma tutto quello che mi piace."

She-Ra and the Princesses of Power sarà disponibile su Netflix dal 16 novembre. Potete dare un'occhiata al primo teaser nel player in alto. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!