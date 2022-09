She-Hulk, svelato il primo film Marvel nel quale Tatiana Maslany comparirà al cinema?

In attesa di scoprire quando esattamente Daredevil comparirà in She Hulk, i fan nel frattempo si domandano anche quando e in quale film Jennifer Walters esordirà sul grande schermo del Marvel Cinematic Universe, dopo l'esordio sul piccolo schermo di Disney Plus.

Ora, secondo un nuovo rumor riportato da KC Walsh di Geeks Worldwide e rimbalzato anche su Murphy's Multiverse, dopo la conclusione della sua serie tv stand-alone She-Hulk tornerà nel MCU durante Captain America: New World Order, quarto episodio della saga cinematografica di Captain America che per la prima volta sarà incentrato sul Sam Wilson di Anthony Mackie, che dopo l'addio di Chris Evans dalla saga a seguito degli eventi di Avengers: Endgame ha ereditato il ruolo di eroe a stelle e strisce durante la mini-serie Falcon & The Winter Soldier.

Stando ai rumor, Captain America 4 porrà le basi per World War Hulk (o per lo meno un progetto incentrato su Hulk, o sugli Hulk) che non è ancora stato annunciato ufficialmente ma che, per convinzione di diversi insider, aleggerebbe nel dietro le quinte dei Marvel Studios. Naturalmente, la potenziale aggiunta di Jennifer Walters nel film alimenterebbe queste speculazioni, scoppiate in concomitanza all'annuncio del ritorno in scena di The Leader di Tim Blake Nelson, personaggio che ha esordito nel MCU nel 2008 durante gli eventi di The Incredible Hulk.

Chiaramente si tratta di informazioni non confermate da prendere con le dovute pinze, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti.