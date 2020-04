She-Hulk, Mark Ruffalo entusiasma i fan: Hulk sarà nella serie Disney+?

Mark Ruffalo è stato recentemente raggiunto da Variety per una lunga intervista da copertina nel corso della quale ha anche avuto modo di discutere del futuro di Hulk nel Marvel Cinematic Universe, che a detta sua potrebbe rompere finalmente gli argini del cinema e approdare anche in una serie targata Disney+.

Parlando dell'amatissimo Golia Verde e delle potenzialità legate all'utilizzo del supereroe creato da Stan Lee nei prossimi progetti Marvel Studios, dopo aver discusso di una sua idea per un crossover con Wolverine, Mark Ruffalo ha rivelato che ci sarebbero delle discussioni per far apparire il suo Hulk nell'annunciata She-Hulk di Disney+, attualmente in pre-produzione e in arrivo nel corso del 2022.



Per la precisione, Ruffalo ha suggerito: "Niente resta completamente in un solo posto, specie ora. Si parla ad esempio di avere Bruce Banner/Hulk nella serie live-action Disney+ dedicata a She-Hulk. Ci stanno pensando. Se riusciranno a trovare qualche buona idea sarebbe davvero interessante. E in questo momento è in realtà tutto ciò che so. C'è solo questo sul tavolo".



Ricordiamo comunque che lo scorso primo marzo era uscito un rumor che voleva Mark Ruffalo in trattative proprio per entrare nella serie Disney+. E l'attore sembra confermare la cosa dando ampi margini d'entusiasmo ai fan.



Non è poco, Mark! Sarebbe davvero incredibile poter vedere l'attore nei panni di Banner e Hulk nel progetto televisivo curato dalla showrunner Jessica Gao, oltre che rispettare una certa coerenza di fondo circa la natura fumettistica del personaggio.



