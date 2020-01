She-Hulk potrebbe finalmente fare il suo esordio in Spider-Man 3

Il rinnovamento del Marvel Cinematic Universe passa attraverso due passaggi fondamentali: il dare maggior rilievo ad alcuni eroi finora tenuti tra le seconde linee (vedi Captain Marvel o Doctor Strange) e, ovviamente, l'inserimento di qualche nuova recluta. Proprio a proposito di queste, una delle più attese potrebbe esordire in Spider-Man 3.

Secondo dei rumor che si fanno sempre più insistenti, infatti, il prossimo film sul personaggio di Tom Holland potrebbe essere l'occasione giusta per presentare ai fan del Marvel Cinematic Universe l'attesissima She-Hulk.

La cosa sembra essere plausibile soprattutto in seguito a quanto visto sul finale di Spider-Man: Far From Home. Dopo lo scoop di J. J. Jameson sull'identità di Spider-Man, infatti, il povero Peter Parker potrebbe ritrovarsi ad affrontare seri guai giudiziari: proprio in questo contesto potrebbe entrare in scena l'avvocato Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner nonché alter-ego di She-Hulk!

Walters potrebbe essere consigliata a Peter proprio dal buon Bruce Banner: a quel punto, ovviamente, resterà da vedere se il film presenterà al pubblico anche la versione verde ed arrabbiata della donna o soltanto la sua controparte più composta. Si tratta, comunque, di rumor ancora non confermati dai piani alti di Marvel: non resta altro da fare, quindi, che pazientare in attesa dei prossimi sviluppi.

She-Hulk o no, comunque, Tom Holland ha assicurato che il futuro di Spider-Man sarà più luminoso che mai; l'attore, intanto, è risultato il più twittato del 2019 grazie a Spider-Man: Far From Home.